ФБК Алексея Навального нашел у главы пенсионного фонда имущества почти на миллиард рублей
Это следует из данных нового расследования. Половина этой суммы – стоимость семикомнатной квартиры на патриарших прудах – единственная недвижимость, которую Антон Дроздов с женой зарегистрировали на себя. Кроем того в расследовании говорится о квартирах и домах, записанных на родственников, а также дорогих машинах. При этом, как уточняют в ФБК, официальная доход супругов в десяток раз меньше, а сам Дроздов всю взрослую жизнь находился на госслужбе.
Комментарии3
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fessgray 31 августа 2018 | 04:18
ну, не бесплатно же он стариков грабит )))
silver1975 31 августа 2018 | 04:40
И чего?Кто-то удивлен?
j_partizan 31 августа 2018 | 04:45
Найти сворованные у пенсионеров деньги - не самая сложная задача. В стране, где воровство защищено Законом, значительно сложней вернуть деньги и имущество тем, кому они принадлежат по-справедливости.