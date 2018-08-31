ФБК Алексея Навального нашел у главы пенсионного фонда имущества почти на миллиард рублей

Это следует из данных нового расследования. Половина этой суммы – стоимость семикомнатной квартиры на патриарших прудах – единственная недвижимость, которую Антон Дроздов с женой зарегистрировали на себя. Кроем того в расследовании говорится о квартирах и домах, записанных на родственников, а также дорогих машинах. При этом, как уточняют в ФБК, официальная доход супругов в десяток раз меньше, а сам Дроздов всю взрослую жизнь находился на госслужбе.