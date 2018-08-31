Дональд Трамп считает расследование спецпрокурора Мюллера незаконным

Глава Белого дома отметил, что по мнению многих «никогда не должно было быть назначено никакого спецпрокурора». Также Трамп сказал, что не вмешивался в его деятельность, однако это может измениться.

Роберт Мюллер уже более года занимается расследованием вмешательства России в выборы в США. До сих пор нерешенным остается вопрос о личном допросе спецпрокурором президента страны Трампа.