На МКС сохраняется стабильное давление после герметизации пробоины

Вчера космонавты закончили латать микротрещину, которая образовалась от удара небольшого метеорита. Из-за пробоины со станции начал уходить воздух. Было принято решение провести ремонт внутри корабля, не выходя в открытый космос. По словам главы Роскосмоса., жизни обитателей МКС ничего не угрожает. До вечера 31 августа на Земле примут окончательное решение по ситуации. Как сказал ТАСС источник в космической отрасли, ранее на станции заделывали пробоины и более крупного размера.