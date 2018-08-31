Москва передала в ОЗХО информацию о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Постпред России в организации Александр Шульгин также рассказал ТАСС о намерении встретиться по это теме с рядом делегаций ОЗХО на следующей неделе.
Ранее Минобороны сообщило о том, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки с использованием реактивных снарядов с хлором. Постановочные кадры якобы готовятся распространить англоязычные и мусульманские телеканалы. Провокация станет предлогом для нового авиаудара США, Франции и Великобритании по правительственным войскам Башара Асада.
Комментарии2
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zurich_106 31 августа 2018 | 03:21
Похоже Кремль готовит " Гляйвицкую провокацию 2", еще одна операция «Консервы» — в первой Гитлер инсценировал нападение Польши на немецкую радиостанцию в Гляйвиц, послужившее поводом к нападению[ Германии на Польшу 1 сентября 1939 года,
trans 31 августа 2018 | 03:24
Понятно, Асад с Путиным опять хотят применить химическое оружие и пытаются переложить ответственность на Запад. Типа все дураки и не понимают почем сотня гребешков.