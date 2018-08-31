Москва передала в ОЗХО информацию о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Постпред России в организации Александр Шульгин также рассказал ТАСС о намерении встретиться по это теме с рядом делегаций ОЗХО на следующей неделе.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в Сирии готовится инсценировка химической атаки с использованием реактивных снарядов с хлором. Постановочные кадры якобы готовятся распространить англоязычные и мусульманские телеканалы. Провокация станет предлогом для нового авиаудара США, Франции и Великобритании по правительственным войскам Башара Асада.