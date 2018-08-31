Россия проведет масштабные учения в Средиземном море
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в органах военного управления, это – ответ на действия США, которые наращивают группировку в регионе. Тренировка пройдет с 1 по 8 сентября. В ней примут участие десятки кораблей и самолетов. НА это время район учений будет объявлен опасным для пролета гражданкой авиации и судоходства.
Комментарии2
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pavlovsky 31 августа 2018 | 02:10
Адмирал Кузнецов, поддай чаду!!!!!
navsegda 31 августа 2018 | 03:03
Прежде всего этот район опасен для самих участников учений , не так давно подлодка "Курск" во время учений того , да и Кузя два самолёта потопил там где-то рядом