Суд в Петербурге арестовал троих подростков, обвиняемых в избиении людей в Таврическом саду
По данным ТАСС всего после инцидента возбуждено три уголовных дела. Отмечается, что на момент совершения преступлений фигуранты находились под домашним арестом по другому делу – они обвиняются в серии грабежей и разбоев.
Вечером 24 августа группа молодых людей — часть из них, по версии следствия школьники – в районе Таврического сада совершила несколько нападений на местных жителей. Некоторые были госпитализированы.
Комментарии2
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aleksandr39 31 августа 2018 | 02:44
Эти подростки типичные члены ОПГ "днр -лугандон " .
navsegda 31 августа 2018 | 02:55
aleksandr39: Ты что ? Это православные духовные подростки русского мира , все в скрепах , а что прохожие госпитализированы , так скрепы больно тяжёлые , зашибили слегонца