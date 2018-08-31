Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в концертном зале имени Чайковского в воскресенье
Об этом РИА Новостям сообщила представитель артиста Варвара Виноградова. Похоронят певца на Востряковском кладбище неподалеку от могилы его матери.
Кобзон скончался вчера в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. О госпитализации Народного артиста СССР стало известно в конце июля. С тех пор он находился в стабильно тяжелом состоянии.
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