Прощание с Иосифом Кобзоном пройдет в концертном зале имени Чайковского в воскресенье

Об этом РИА Новостям сообщила представитель артиста Варвара Виноградова. Похоронят певца на Востряковском кладбище неподалеку от могилы его матери.

Кобзон скончался вчера в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. О госпитализации Народного артиста СССР стало известно в конце июля. С тех пор он находился в стабильно тяжелом состоянии.