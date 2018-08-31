Twitter будет жестче проверять размещение политической и социальной рекламы

Соцсеть ввела процедуру сертификации заказчиков подобных рекламных постов. Сообщения будут маркироваться как продвигаемый контент, а также их будет сопровождать информация о том, кто оплатил публикацию. Под новые правила попадет реклама выборов или конкретного кандидата, а также общественно значимые темы, касающиеся например изменения права на оружие, системы здравоохранения, налогов, иммиграции и прочего. Исключение сделают для СМИ.