США обвинили Россию в притеснении судоходства в Азовском море и Керченском проливе
По данным Госдепа, с весны этого года в акватории были задержаны сотни коммерчески судов, а в последние недели по меньшей мере полтора десятка украинских кораблей не смогли зайти в свои порты в Азовском море из-за действий России.
Ранее Украина оценила свои убытки из-за строительства Керченского моста почти в 20 миллионов долларов ежегодно. Это связано с тем, что треть кораблей якобы не может пройти под переправой из-за ограничений по высоте.
Комментарии2
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salut__521 31 августа 2018 | 01:28
Ну пустили фашистского козла в проливный огород, теперь не жалуйтесь. Кстати, ограничения переправы по высоте хорошо убираются торпедами...
shoorah 31 августа 2018 | 01:35
Это связано с тем, что треть кораблей якобы не может пройти под переправой из-за ограничений по высоте.
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А к чему здесь слово "якобы"? Суда реально не могут пройти под мостом. Но там есть еще ограничения по длине судна. На сегодня все азовские порты Украины оказываются блокированными. А в телевизере вам будут удивляться - чем это хохлы недовольны?