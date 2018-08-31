США обвинили Россию в притеснении судоходства в Азовском море и Керченском проливе

По данным Госдепа, с весны этого года в акватории были задержаны сотни коммерчески судов, а в последние недели по меньшей мере полтора десятка украинских кораблей не смогли зайти в свои порты в Азовском море из-за действий России.

Ранее Украина оценила свои убытки из-за строительства Керченского моста почти в 20 миллионов долларов ежегодно. Это связано с тем, что треть кораблей якобы не может пройти под переправой из-за ограничений по высоте.