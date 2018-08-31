Россия тестирует новую технологию для блокировок в интернете
Как пишет Reuters, это поможет властям эффективнее ограничивать доступ к Telegram и другим попавшим под запрет мессенджерам и сайтам. Согласно документу, который оказался в распоряжении агентства, систему проверяют с начала августа в сети Ростелекома в подмосковном Реутове. Топ-менеджеры двух компаний, разрабатывающих новый алгоритм фильтрации, рассказали, что испытания должны были завершиться 20 августа, однако их продлили. Пока технология не совершенна.
Комментарии4
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danko1 31 августа 2018 | 01:19
На всё плохое, войны, репрессии, блокировки, власть денег не жалеет.
А вот на пенсии у неё денег нет, всё украли.
shoorah 31 августа 2018 | 01:27
Очень жалею, что не уехал в своё время. С Австралией очень реальный вариант был. Хотя бы дети жили нормально.
elenaprekrasnaya2009 31 августа 2018 | 01:49
Власть лучше бы слабенькой экономикой занялась, в образование да медицину денег бы подкинула.
А то доведут людей до ручки своими больными амбициями , тотальным воровством и враньем... народ и в Телеграм смотреть не будет, просто толпой к Кремлю подойдет.
Никто не обманывается насчет президентских "послаблений" т.н. пенсионной афёры. Не стоит еще негатива людям добавлять.
В России - долго терпят, зато потом просто сметают никудышных правителей.
ramen 31 августа 2018 | 01:52
ПРИДУРКИ! Наоборот, как можно шире РАЗРЕШАТЬ НАДО!