Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет

Певец и депутат Госдумы скончался в Москве после продолжительной болезни. В 2005-м году у него был диагностировано онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон был не просто великим певцом, он был человеком, очень много сделавшим для своих коллег. Об этом «Эху Москвы» рассказал специальный представитель президента по гуманитарным и культурным связям Михаил Швыдкой.

Кобзон будет похоронен 2-го сентября на Востряковском кладбище. Объявлено о новом месте прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном. Как сообщила РИАпредставитель артиста Варвара Виноградова, прощание пройдет в концертном зале имени Чайковского 2-го сентября. Оно начнется в 10 утра.