Рабочая группа Госдумы сегодня обсудит инициативы по пенсионной реформе
Как ожидается, она обобщит все предложенные варианты ко второму чтению законопроекта.
В рабочую группу войдут ряд депутатов Госдумы и Совета Федерации, представители правительства, профсоюзов, а также Общественной палаты и эксперты ВУЗов. Обобщенный вариант изменений в пенсионную реформу должен быть рассмотрен ближе к концу сентября уже на заседании профильного комитета Думы. Между тем сегодня заседание начнется с предложений президента Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» рассказала руководитель рабочей группы, вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева. Напомним, в среду Путин в ходе своего телеобращения предложил внести ряд поправок в нынешний проект пенсионной реформы. В частности, глава государства считает, что возраст выхода на пенсию для женщин нужно повысить не до 63, а до 60 лет. Кроме того, он предложил сохранить на переходный период налоговые льготы, и уменьшить трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию.
Первоначальный вариант пенсионной реформы был внесен в Госдуму в июне.
Комментарии1
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timber_head 31 августа 2018 | 00:13
Че гадать? Все озвученные Вовой тезисы будут реализоаны на 100%. бабам пенсия с 60 лет. Проблемы возникнут со льготами для пенчионеров, которые ещё не пенсионеры. Ну раньше льготами на квартиру и проез собес занимался, а если ты не пенсионер, то собесу до тебя дела нет. Жалуйтесь Вове, что вам льгот не дали. Он вам слезы утрет, болезным.