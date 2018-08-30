Рабочая группа Госдумы сегодня обсудит инициативы по пенсионной реформе

Как ожидается, она обобщит все предложенные варианты ко второму чтению законопроекта.

В рабочую группу войдут ряд депутатов Госдумы и Совета Федерации, представители правительства, профсоюзов, а также Общественной палаты и эксперты ВУЗов. Обобщенный вариант изменений в пенсионную реформу должен быть рассмотрен ближе к концу сентября уже на заседании профильного комитета Думы. Между тем сегодня заседание начнется с предложений президента Владимира Путина. Об этом «Интерфаксу» рассказала руководитель рабочей группы, вице-спикер нижней палаты парламента Ольга Тимофеева. Напомним, в среду Путин в ходе своего телеобращения предложил внести ряд поправок в нынешний проект пенсионной реформы. В частности, глава государства считает, что возраст выхода на пенсию для женщин нужно повысить не до 63, а до 60 лет. Кроме того, он предложил сохранить на переходный период налоговые льготы, и уменьшить трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Первоначальный вариант пенсионной реформы был внесен в Госдуму в июне.