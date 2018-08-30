Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram
Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов, -об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и протокол заседания комиссии с участием этих ведомств.
По словам совладельца упомянутой в протоколе компании «НТЦ Протей» Антона Пинчука, Роскомнадзор решил найти «эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране».
Испытания, в которых участвуют системы нескольких разработчиков, проводятся в сети Ростелекома в Реутове. Первые тесты оказались неудачными. По словам одного из источников, нужно было блокировать протоколы, используемые Telegram, однако выполнение задачи приводило к блокировке и других сервисов, в том числе «Сбербанк онлайн».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 31 августа 2018 | 00:12
Пока Телеграм не заблокируют на территории России, нацдилер не сможет спокойно спать.
Поэтому карательно-запретительные органы не спят по ночам, пытаются заблокировать.
И никаких народных денег на это дело не жалко.
oldpartizan 31 августа 2018 | 00:12
главное хорошо и качественно освятить, иначе работать не будет.