Роскомнадзор и ФСБ тестируют DPI-системы разных производителей для эффективной блокировки Telegram и других запрещенных ресурсов, -об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и протокол заседания комиссии с участием этих ведомств.

По словам совладельца упомянутой в протоколе компании «НТЦ Протей» Антона Пинчука, Роскомнадзор решил найти «эффективное решение для анализа, фильтрации и блокировки, которым можно было бы оснастить сети операторов по всей стране».

Испытания, в которых участвуют системы нескольких разработчиков, проводятся в сети Ростелекома в Реутове. Первые тесты оказались неудачными. По словам одного из источников, нужно было блокировать протоколы, используемые Telegram, однако выполнение задачи приводило к блокировке и других сервисов, в том числе «Сбербанк онлайн».