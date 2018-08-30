МЧС предупредило жителей Московской области о грозе и сильном ветре, которые ожидаются этой ночью

При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в столичном регионе уровень погодной опасности был повышен до желтого уровня. При этом в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях уровень погодной опасности повышен до следующего — оранжевого уровня.