МЧС предупредило жителей Московской области о грозе и сильном ветре, которые ожидаются этой ночью
При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в столичном регионе уровень погодной опасности был повышен до желтого уровня. При этом в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях уровень погодной опасности повышен до следующего — оранжевого уровня.
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