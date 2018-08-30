В Санкт-Петербурге приостановлено выселение правозащитной организации «Мемориал» из здания на Разъезжей улице
Депутат питерского заксобрания Борис Вишневский на своей странице в Фейсбуке опубликовал ответ губернатора Полтавченко, в котором говорится, что расторжение договора аренды приостановлено. Ведется разбирательство, о результатах которого губернатор обещает сообщить до 29-го сентября.
Помещение на Разъезжей «Мемориал» занимает с 97-го года. В мае городская комиссия отказалась продлить договор аренды без каких-либо объективных причин.
Смольный приостановил выселение, но не сообщил об этом самой организации, рассказала «Эху Москвы» ее исполнительный директор Галина Школьник.
Комментарии2
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abuvgrobu 30 августа 2018 | 23:07
Да наплевать на этот сраный "мемориал", это всего лишь одина из сонмищ норок либерального отродья, мерзких короедов, не желающих работать, а хотящий бесконечно паразитировать, эксплуатируя ту или иную тему..
kara 30 августа 2018 | 23:50
если то что написано в Уставе Мемориала правда,то им надо открывать офисы в самых значимых городах Америки, тем более, что организация международная.
то с чем они активно борятся-тоталитаризм как раз начался в Америке.