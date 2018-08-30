ФБК Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей. При этом официальная зарплата чиновника составляет 300 тысяч рублей в месяц. По данным ФБК, семье Дроздова принадлежит несколько квартир в центре Москвы. На его тещу оформлен дом с участком на Рублевском шоссе, который стоит около 400 миллионов рублей. Семья владеет также двумя автомобилями за 6 миллионов каждый и двумя местами на подземной парковке в центре Москвы. Суммарный доход семьи чиновника за последние 9 лет составил 79 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше стоимости недвижимости, которой владеет его семья.
Комментарии14
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abuvgrobu 30 августа 2018 | 23:11
Ничего удивительного. Вор, как и все в путинской комарилье.. Навальный так вертится до тех пор, пока сам не пробкерется к корыту. Проберется - будет вором ещё хлеще этих. Уверен в этом.
tvitov66 30 августа 2018 | 23:20
abuvgrobu: настоящей новостью был бы факт что у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова ничего, окромя служебной маленькой квартирки за МКАД и старых жигулей нет. Так что ФБК в очередной раз подтвердили слова нацЛидера о наступившей стабильности и показали в зеркале нашу всероссийскую позу вставания с колен
abuvgrobu 30 августа 2018 | 23:42
tvitov66: Ещё хотельсь бы узнать в какой жопе находятся эти колени..
tvitov66 30 августа 2018 | 23:46
abuvgrobu: не переживайте - анатомия в порядке, просто обе руки крепко держатся за трубы (нефтяную и газовую) что в земле, да и направление к Китаю лицом, а к Европе задом
jidkov 30 августа 2018 | 23:48
Гниды они (то-бишь паразиты) - вся эта путинская клика. Они уже тлен, хотя пока ещё в рядах живых...
yasnovilyashi 30 августа 2018 | 23:59
abuvgrobu:
Тссс. Эта поза называется замкнутый круг, колени каждого последующего находятся в жопе предыдущего и так один громадный круг.
novirusisch 31 августа 2018 | 00:03
abuvgrobu: В твоей, конечно, но не колени.
ты же вот орешь про путинскую камарилью и лижешь ей зад. Значит в твоей.
novichok_ 30 августа 2018 | 23:12
Пенсионный фонд растрачен и разворован - вот главная причина увеличения пенсионного возраста...
jellyu 30 августа 2018 | 23:21
Леша, жги! Ты один луч света в этом болоте. Расследования ФБК необходимы.
johio 30 августа 2018 | 23:31
А что тут такого? 1 миллиард рублей даже на один день выплаты пенсий всем российским пенсионерам не хватит. Мало ворует. Если бы я был главой ПФР, то уже не меньше 100 миллиардов имел. Возможно талантливый сын подскажет отцу - как нужно.
andrang2 30 августа 2018 | 23:31
У главы Пенсионного фонда Антона Дроздова официальная зарплата составляет 300 тысяч рублей в месяц.
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Ему должна быть зарплата - размер средней пенсии по мухосранску.
edun1952 30 августа 2018 | 23:33
В ихнем Путинлянде доллар по 61 копейке...
trans 30 августа 2018 | 23:40
Прокуратура как всегда даже не пошевелится чтобы проверить откуда на путинского чинушу свалилось столько бабла. А потому как Вова не даст отмашку, он своих не сдает.
j_partizan 31 августа 2018 | 00:03
Власть, окончательно потеряв стыд, обворовывает народ в наглую.
Вот как идти на работу зная, что из заработанных мной денег снова будет сворована почти половина на небедную жизнь паразитов?