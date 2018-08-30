ФБК Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы Пенсионного фонда Антона Дроздова имущества почти на миллиард рублей. При этом официальная зарплата чиновника составляет 300 тысяч рублей в месяц. По данным ФБК, семье Дроздова принадлежит несколько квартир в центре Москвы. На его тещу оформлен дом с участком на Рублевском шоссе, который стоит около 400 миллионов рублей. Семья владеет также двумя автомобилями за 6 миллионов каждый и двумя местами на подземной парковке в центре Москвы. Суммарный доход семьи чиновника за последние 9 лет составил 79 миллионов рублей. Это в 10 раз меньше стоимости недвижимости, которой владеет его семья.