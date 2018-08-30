Более половины россиян поддерживают наказание за лайки и репосты в социальных сетях

55% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили,что пользователи соцсетей должны нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Свою позицию многие респонденты объясняли тем, что репост – это распространение информации, которая приносит обществу вред и расшатывает его.

Против серьезного наказания за репосты выступили 23% опрошенных.

При этом, каждый третий респондент сказал, что не пользуется соцсетями. 8% респондентов признались, что уже отказывались делать публикации в соцсетях из-за опасений преследованиясо стороны правоохранительных органов,— сообщает газета «Ведомости».