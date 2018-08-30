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23:00, 30 августа 2018

Более половины россиян поддерживают наказание за лайки и репосты в социальных сетях

55% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили,что пользователи соцсетей должны нести ответственность не только за публикацию, но и за репосты материалов, которые считаются экстремистскими или оскорбляющими чувства верующих. Свою позицию многие респонденты объясняли тем, что репост – это распространение информации, которая приносит обществу вред и расшатывает его.

Против серьезного наказания за репосты выступили 23% опрошенных.

При этом, каждый третий респондент сказал, что не пользуется соцсетями. 8% респондентов признались, что уже отказывались делать публикации в соцсетях из-за опасений преследованиясо стороны правоохранительных органов,— сообщает газета «Ведомости».

Комментарии

39

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hastings 30 августа 2018 | 23:03

У нас в поселке так все 99% поддерживают! Приехали бы и к нам, опросили бы, пока лето и дорогу не развезло.

vasilevich58 30 августа 2018 | 23:38

Столетняя отрицательная селекция сделала из россиян рабов!
Несчастная Родина моя!

oldpartizan 30 августа 2018 | 23:56

Пастернака не читал, но осуждаю....
дорога к 37-году открыта

gordy 31 августа 2018 | 00:08

"....которые считаются..."

Безошибочно?

all_seeing74 31 августа 2018 | 00:08

oldpartizan: да хрен там, тогда со страху действительно осуждали лишь бы не приехали, сейчас всем как минимум пох на все эти лайки или перепосты, кроме рпц кремля и отдела "э", цифры с потолка берут, имхо...(((

tom_tom 30 августа 2018 | 23:38

Русские обьясните, почему хирург должен выходить на пенсию в 65 лет, а гаишник-мент в 43?!

all_seeing74 31 августа 2018 | 00:10

tom_tom: там чото с эмалью связано, кальция в организме не хватает, вредная работа((((

viktorova 30 августа 2018 | 23:50

//55% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили,что пользователи соцсетей должны нести ответственность... ...При этом, каждый третий респондент сказал, что не пользуется соцсетями...//

Обычная русско-холопская позиция: «не читал, но осуждаю»

kryimzdick 30 августа 2018 | 23:04

у нас и за смертную казнь 80% расеян, и за крепостное право
Чьи холопы будете? - Барона Ротенберга, батюшко...

hastings 30 августа 2018 | 23:24

kryimzdick: у Крепостного права были свои плюсы, не надо ёрничать.

ts 30 августа 2018 | 23:27

hastings: Скоро и у нас восстановят крепостное право. Единая Россия проголосует единогласно.

amarnsky 30 августа 2018 | 23:38

hastings: Барин то мог посечь холопа просто на конюшне - чтоб от плохого настроения избавиться... А теперь этого барину нельзя... Какое же это право - это одна тоска ...

navsegda 30 августа 2018 | 23:39

hastings: Для дворян и панов таки да , плюсы были

vasilevich58 30 августа 2018 | 23:40

hastings: "у Крепостного права были свои плюсы"
_____________________________________________________________
И у газовых камер тоже?!
А уж станки для пыток по мнению ваты, какая прекрасная штука!

oldpartizan 30 августа 2018 | 23:58

hastings: холоп соскучился по розгам?

andy66 30 августа 2018 | 23:08

а когда начнутся массовые митинги поддержки с лозунгами "расстрелять как бешеных собак"?

zollendorf 30 августа 2018 | 23:09

Рабское стадо

stebinmaku 30 августа 2018 | 23:10

За лайки не надо наказывать, а нужно запретить вообще сами лайки - сколько людей после несмертельной и непродолжительной ломки вернулось бы к действительности и реальной жизни..

vasilevich58 30 августа 2018 | 23:45

stebinmaku: "сколько людей после несмертельной и непродолжительной ломки вернулось бы к действительности и реальной жизни.."
_____________________________________________________________________________
Смотри шире: Сам интернет отключить надо, оргтехнику изъять под угрозой смертной казни, телефоны оставить только особам приближённым, печатные машинки на строгий учёт и контроль, унитазы дырками в полу заменить!
И будет Русь девственная, изначальная, целомудренная, почти как при Иване Грозном!

stebinmaku 31 августа 2018 | 00:10

vasilevich58
Не раскрыта тема "зомбоящиков" и холодильников..

vilingrad 30 августа 2018 | 23:13

Врут, наверное. Но количество дураков в среднем по стране явно гораздо выше, чем в других местах:)

vedma2017 30 августа 2018 | 23:15

Где столько идиотов нашли ??

aleksandr39 30 августа 2018 | 23:15

А еще россияне поддерживают увеличение тарифов ЖКХ , рост цен на продукты ,ежедневное подорожание бензина,увеличение пенсионного возраста и чтобы " великий вождь " правил пока не помрет .

irinaapril 30 августа 2018 | 23:23

Охота на ведьм набирает обороты!

y20160414 30 августа 2018 | 23:56

irinaapril:
        В соцопросах многое зависит от формулировок анкеты (хорошо это знаю, потому что в молодости подрабатывал у Заславской).   Свой вариант «ответственности» я предложил ниже (читайте, пока модераторы не потёрли).

podwodnik 30 августа 2018 | 23:24

94% одобривших наказание за репосты видимо не знают что такое "репост". Слова "террорист-экстремист-репост" прочно уложены зомбоящиким в одну извилину, а другой извилины для критического осмысления похоже нет.

curious69_ 30 августа 2018 | 23:29

//При этом, каждый третий респондент сказал, что не пользуется соцсетями.//
КЛАСС !!!!!! Итого 55% подержантов умножаем на две трети = 36%... вполне реальная цифра жертв зомбоящика и "правоверных" путинистов - имперцев.
Вот что иетересно... Социология - это самая "лёгкая " наука, где можно элементарно МАНИПУЛИРОВАТЬ логикой при подготовке ТЕКСТА вопросов для исследований.
Поэтому верить таким опросам по РЕПОРТЁРСКОЙ ( не ЖУРНАЛИСТКОЙ) информации , без ПРОТОКОЛЬНЫХ АСПЕКТОВ опроса- это верх глупости заинтересованных опросами людей.

navsegda 30 августа 2018 | 23:43

curious69_: «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нём я до сих пор не знал, никогда его книг не читал… это не писатель, а белогвардеец… я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше» Филипп Васильцев , экскаваторщик

y20160414 30 августа 2018 | 23:46

        Что вы раскудахтались?   В новости речь об уголовной ответственности?   Моральное порицание за то, что в соцсетях умничают, а не выходят с оружием, вас устроит?

nds_01 30 августа 2018 | 23:47

Неплохо было бы наконец провести опрос с целью выяснить, какой процент россиян всегда дают только тот ответ, который в данный момент устраивает Администрацию президента.

sergei_tn 30 августа 2018 | 23:49

Где в этой стране поле чудес?

all_seeing74 31 августа 2018 | 00:13

sergei_tn: практисиски везде...(((

plank1957 30 августа 2018 | 23:51

А если больше половины будет поддерживать убийства, то можно будет легализовать и убийства?

valverva 30 августа 2018 | 23:54

Более половины россиян вообще не знают, что это такое. Надоели эти идиотские конъюнктурные опросники.

zaxs 30 августа 2018 | 23:57

"При этом, каждый третий респондент сказал, что не пользуется соцсетями."

Не читал, но осуждаю.
Дебилы бл...

y20160414 31 августа 2018 | 00:15

zaxs:
        Что значит «пользуется»?   Котиков и рецепты выкладывает?   Мнение ТАКИХ более весомо?
        Я тоже не пользуюсь теми соцсетями, в которых меня забанили (или которыми я сам брезгую), поэтому моё мнение учитывать не стоит.

flint_017 31 августа 2018 | 00:00

Подозреваю что следующий могучий "опрос" будет "Считаете ли вы, что сеть "интернет" необоснованно "приносит вред обществу, размывает такое понятие как "патриотизм", подтачивает скрепы и расшатывает устои государвенности?". И снова - "55%" поддержки, внесение в Думу законопроекта об ограничении, моментальное принятие, профит. Ждем.

agamasat 31 августа 2018 | 00:02

Ух ты, какой задельчик запускают в общество! Начинает попахивать кострами на площадях!

all_seeing74 31 августа 2018 | 00:04

А чо так мало то?!(((( былож 86%!!!!!... бл!!! Клоуны!(((

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