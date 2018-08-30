МИД Украины подготовил документ о разрыве договора о дружбе с Россией

Руководству страны документы будут представлены в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, — сообщает РИА со ссылкой на телевидение Украины. Ранее Климкин говорил, что о разрыве договора должно быть объявлено до 30-го сентября, иначе действие соглашения автоматически продлится до 2029-го года.