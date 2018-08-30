МИД Украины подготовил документ о разрыве договора о дружбе с Россией
Руководству страны документы будут представлены в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, — сообщает РИА со ссылкой на телевидение Украины. Ранее Климкин говорил, что о разрыве договора должно быть объявлено до 30-го сентября, иначе действие соглашения автоматически продлится до 2029-го года.
Комментарии5
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y_y_y 30 августа 2018 | 22:35
Идиоты, хотят отмерить основной договор в котором признаются границы их недогосударства. Притом, что заключить то его им удалось до переворота на Майдане, после уже без шансов было.
slovoidelo199 30 августа 2018 | 22:44
y_y_y: ваш уровень интелекта не позволяет осознать что в этом договоре нет ничего конкретного про границу: только общие слова.
Как и то что невозможно отменить то что Россия уже уничтожала.
как по мне так давно нужно ВСЕ договора отменить и разорвать дипотношения с врагом-окупантом.
sadda 30 августа 2018 | 22:38
Какая может быть дружба, если Россия вытерла ноги об этот договор, аннексировав Крым и развязав гибридную войну на Донбассе?!
parasuk_ 30 августа 2018 | 22:39
Скоро первые таборы украинских гастарбайтеров пойдут пешком домой в орду. Пешком потому что омелян им поезда запретил :)
abuvgrobu 30 августа 2018 | 22:42
Заканчивать надо с какляндией. Закрывать посольства. Закрывать вентили, поставки и т.д. Иначе только позориться будем с придурками. Не хотят и не хрен к ним лезть, пусть вымирают. Но и в Россию не пускаать, даже на программы ток-шоу. Признать ДНР и ЛНР с обустройством нашей военной базы.