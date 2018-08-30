Второго секретаря генконсульства России в Харькове не пустили на Украину

Его сняли с поезда при попытке пересечь границу. Как заявили в Госпогранслужбе Украины, российский дипломат находится в списке лиц, которым запрещен въезд в страну до 2023-го года.

Украина ранее уже запрещала въезд на свою территорию российским дипломатам. В частности, пятилетний запрет на въезд был введен для дипломатов, выдворенных из США весной этого года, — сообщает РБК.