Второго секретаря генконсульства России в Харькове не пустили на Украину
Его сняли с поезда при попытке пересечь границу. Как заявили в Госпогранслужбе Украины, российский дипломат находится в списке лиц, которым запрещен въезд в страну до 2023-го года.
Украина ранее уже запрещала въезд на свою территорию российским дипломатам. В частности, пятилетний запрет на въезд был введен для дипломатов, выдворенных из США весной этого года, — сообщает РБК.
Комментарии7
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ostapbey 30 августа 2018 | 22:35
А вот законы трЭба соблюдать и не шастать сквозь окупированные территории.
А то будет хуже..
Даже..
slovoidelo199 30 августа 2018 | 22:47
Эти крысы все время норовят проползти в Украину: стрелять их уже прямо на границе надо.
Нечего шастать(по-украински : "Нехай щастыть"))
glotze7 30 августа 2018 | 22:39
Ну, хоть на Россию пустили. А то и жил бы в поезде, одичал бы.
fig_vuam 30 августа 2018 | 22:40
Попытка провокации не удалась.
Ведь то, что дипломат в черном списке знали.
Так зачем посылали?
andy66 30 августа 2018 | 22:41
не надо гадить в стране пребывания, тогда и пускать будут
mavviomi 30 августа 2018 | 22:43
Нефик шастать! Пускай валит на Россию.
abuvgrobu 30 августа 2018 | 22:46
Мыздабулы,вы в курсе того что второй секретарь генконсульства России в Харькове вёз в Упырину указ о помиловании режиссёра Сенцова,о котором так долго просили хохлы?
Теперь уже этот указ не имеет юридической силы.
Так что звыняйте, хлопцi))