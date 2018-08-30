Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун прекратил голодовку по настоянию врачей
Об этом ТАСС сообщила жена чиновника Юлия. Сегодня ее впервые допустили к мужу со времени его ареста. Шестун находится в больнице СИЗО «Матросская тишина». Он заявил, что намерен продолжать борьбу, так как считает свой арест незаконным.
Напомним, Александр Шестун был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий.
Комментарии1
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viktorova 30 августа 2018 | 22:43
Вроде арестован, вроде «несправедливо», вроде голодает, но душок какой-то от него и всей этой истории есть неприятный...
Был во власти много лет, сотрудничал с ней - значит нет доверия к нему.