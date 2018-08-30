Бывший гендиректор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин арестован за растрату

Такое решение принял сегодня Басманный суд, — сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Кленина задержали 27 августа в связи с делом о хищении средств в Айманибанке: следствие считает его пособником экс-гендиректора банка Игоря Волчихина, которого обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн рублей.

По версии следствия, Кленин в 2016 году дал указание подать в Айманибанк заявку на крупный кредит для пополнения оборотных средств. Следователи считают, что Волчихин знал, что ритейлер не сможет вернуть деньги, но дал указание выдать кредит, которым и «распорядился по своему усмотрению» вместе с совладельцем Айманибанка Анатолием Гончаровым.

Волчихин, арестованный в ноябре 2017 года, несколько месяцев назад был освобожден из-под стражи решением суда и переведен под домашний арест. До сих пор он оставался единственным фигурантом дела.