«Зенит» со  счетом 1:2 проиграл норвежскому «Мёльде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 1:2 проиграли норвежскому «Мёльде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила в Норвегии. Первый матч, прошедший неделей ранее в Петербурге, завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

Таким образом, команда Сергея Семака оказалась сильнее по сумме двух встреч.