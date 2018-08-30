«Зенит» со счетом 1:2 проиграл норвежскому «Мёльде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА
Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 1:2 проиграли норвежскому «Мёльде» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила в Норвегии. Первый матч, прошедший неделей ранее в Петербурге, завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.
Таким образом, команда Сергея Семака оказалась сильнее по сумме двух встреч.
Комментарии1
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aleksandr39 30 августа 2018 | 22:30
Не смогли встать с колен ,хотя за Зенит играет лучший игрок мира Дзюба .