Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет

Певец и депутат Госдумы скончался в Москве после продолжительной болезни. В 2005-м году у него был диагностировано онкологическое заболевание.

Кобзон будет похоронен 2-го сентября на Востряковском кладбище.

Иосиф Кобзон был таким человеком, про которого трудно сказать что-то плохое. Таким мнением в эфире «Эха Москвы» поделился журналист Максим Шевченко. Иосиф Кобзон, несмотря на свою статусность, никогда не отказывал в помощи простым людям, — добавил Максим Шевченко.