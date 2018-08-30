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22:03, 30 августа 2018

Правозащитники намерены оспаривать решение суда об установлении административного надзора за Евгением Макаровым

Правозащитники намерены оспаривать решение суда об установлении административного надзора за осужденным Евгением Макаровым после его выхода на свободу. Обязательное нахождение Макарова по месту проживания с 22.00 до 6 утра может быть для него опасным. Об этом рассказал адвокат осужденного, юрист фонда «Общественное мнение» Яков Ионцев.

Согласно решению суда, Евгений Макаров на протяжении трех лет после освобождения обязуется дважды в месяц отмечаться в отделе полиции и не выходить из дома в ночное время суток. Также ему запрещается участвовать в массовых мероприятиях.

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