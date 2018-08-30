Правозащитники намерены оспаривать решение суда об установлении административного надзора за Евгением Макаровым
Правозащитники намерены оспаривать решение суда об установлении административного надзора за осужденным Евгением Макаровым после его выхода на свободу. Обязательное нахождение Макарова по месту проживания с 22.00 до 6 утра может быть для него опасным. Об этом рассказал адвокат осужденного, юрист фонда «Общественное мнение» Яков Ионцев.
Согласно решению суда, Евгений Макаров на протяжении трех лет после освобождения обязуется дважды в месяц отмечаться в отделе полиции и не выходить из дома в ночное время суток. Также ему запрещается участвовать в массовых мероприятиях.
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