Издание «7×7» будет оспаривать решение Сыктывкарского суда оставить в силе штраф редакции за интервью политика Светова

Интернет-издание «7×7» будет оспаривать решение Сыктывкарского городского суда оставить в силе штраф редакции за интервью политика Михаила Светова, опубликованное в посте блогера интернет-издания. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного редактора «7×7» Максим Поляков.

«Мы были готовы к такому развитию событий и будем оспаривать решение о штрафе дальше. Если надо, подготовим бумаги для ЕСПЧ», — сказал М.Поляков.

Он пояснил, что даже если им удастся выиграть в международном суде, штраф необходимо будет оплатить в установленный судом срок.

По словам М.Полякова, штраф в 800 тысяч рублей «затормозит» работу издания, поскольку данная сумма составляет его бюджет на месяц. В связи с этим, пояснил замглавреда, «7×7» инициировало компанию поддержки своего сайта. «Мы приглашаем тех, кто любит читать независимую журналистику о том, что происходит в небольших регионах, помочь оплатить штраф», — сказал М.Поляков.

16 августа Роскомнадзор вынес изданию «7×7» предупреждение за пропаганду наркотиков, которую усмотрел в мартовском интервью члена Либератрианской партии М.Светова. В июне за это же интервью суд оштрафовал издание на 800 тысяч рублей.