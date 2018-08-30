Госдпепартамент США осудил Россию за масштабные задержания судов, которые следуют на Украину через Керченский пролив

Ранее Киев заявил о намерении усилить влияние в акватории Азовского моря.

Россия, как утверждают в Госдепартаменте США, с апреля задержала сотни коммерческих судов. А за последние недели как минимум 16 торговых кораблей, которые шли в украинские порты. США призвали Россию прекратить притеснения судов в Азовском море и Керченском проливе, говорится в заявлении Госдепа. Осмотры судов российскими пограничниками мешают международной навигации. Такие действия США расценивают как часть кампании по подрыву и дестабилизации Украины и пренебрежение международными нормами, заявила глава пресс-служба Госдепартамента Хезер Науэрт. Киев пригрозил в ближайшее время увеличить численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Москвы провокацией и заявил о необходимости дать отпор, сообщает Интерфакс. Украина полгода назад подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией конвенции по морскому праву. В Киеве считают, что Москва нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и соединяющем их Керченском проливе, в том числе при строительстве Крымского моста. Россия это отрицает.

В Совете Федерации усомнились в том, что Киев усилит военное присутствие в Азовском море. По словам сенатора Франца Клинцевича власти Украины не могут даже выделить средства для того, чтобы вывезти из Крыма и отремонтировать свои старые суда.