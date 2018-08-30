Госдпепартамент США осудил Россию за масштабные задержания судов, которые следуют на Украину через Керченский пролив
Ранее Киев заявил о намерении усилить влияние в акватории Азовского моря.
Россия, как утверждают в Госдепартаменте США, с апреля задержала сотни коммерческих судов. А за последние недели как минимум 16 торговых кораблей, которые шли в украинские порты. США призвали Россию прекратить притеснения судов в Азовском море и Керченском проливе, говорится в заявлении Госдепа. Осмотры судов российскими пограничниками мешают международной навигации. Такие действия США расценивают как часть кампании по подрыву и дестабилизации Украины и пренебрежение международными нормами, заявила глава пресс-служба Госдепартамента Хезер Науэрт. Киев пригрозил в ближайшее время увеличить численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Москвы провокацией и заявил о необходимости дать отпор, сообщает Интерфакс. Украина полгода назад подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией конвенции по морскому праву. В Киеве считают, что Москва нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и соединяющем их Керченском проливе, в том числе при строительстве Крымского моста. Россия это отрицает.
В Совете Федерации усомнились в том, что Киев усилит военное присутствие в Азовском море. По словам сенатора Франца Клинцевича власти Украины не могут даже выделить средства для того, чтобы вывезти из Крыма и отремонтировать свои старые суда.
Комментарии15
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blinorozhiy_chmo 30 августа 2018 | 22:06
Лицемерие, двуличие, ложь и двойные стандарты - суть международной политики сша.
(А бандеровцам и вообще нечего делать в морях. Навоза им мало?)
y_y_y 30 августа 2018 | 22:11
blinorozhiy_chmo:
//ложь и двойные стандарты//
Ну да. Началось то все с того, что киевская банда решила еще и пиратством заняться. Местными отморозками захвачено российское судно Норд, которое не освобождено до сих пор. Более того потом еще 2 российских корабля захватили.
Американцы, разумеется, молчат о пиратстве киевского режима и только возмущаются ответкой России. :(
patrikk_1 30 августа 2018 | 22:20
Киев пригрозил в ближайшее время увеличить численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море...
Зачем украинцам артиллерия и морская пехота, достаточного одного американского флага и отряда котиков в шароварах на моторной лодке, которые будут плавать туда-сюда по Азовскому морю и через рупор кричать: "Америка с нами".
minerr 30 августа 2018 | 22:27
//// заявила глава пресс-служба Госдепартамента Хезер Науэрт. ///
Надо было попросить ее показать на карте этот пролив...да и чего мелочится, пусть заодно поищет и Украину.
bob19 30 августа 2018 | 22:25
blinorozhiy_chmo: таким дебилам как ты, нечего делать на приличных сайтах. Убогий.
riots 30 августа 2018 | 22:10
Ну, раз Клинцевич сказал так и есть на самом деле.
j_partizan 30 августа 2018 | 22:10
А что, Украина уже стала штатом США?
Или США опять решили по-хулиганить?
navsegda 30 августа 2018 | 22:20
j_partizan: А что Украина уже стала субъектом РФ или РФ опять решила похулиганить ?
barssuk 30 августа 2018 | 22:12
Скоро войнуха начнется
mathmovesu 30 августа 2018 | 22:18
как же вы уже достали, расейские свиньи, постройте уже вокруг себя железный занавес и захлебнитесь в своем дерьме...
nestor199 30 августа 2018 | 22:21
mathmovesu: Занавес Яйценюк строить начал. И где этот забор? И где этот Яйценюк?
ykpon_cyka 30 августа 2018 | 22:21
mathmovesu: Ну что ж вы так убиваетесь ? Вы же так не убьетесь !)
rus095 30 августа 2018 | 22:34
mathmovesu: ну не если про свиней- то это скорее всего хохлы.
andrang2 30 августа 2018 | 22:30
"По словам сенатора Франца Клинцевича власти Украины не могут даже выделить средства для того, чтобы вывезти из Крыма и отремонтировать свои старые суда"
Вот-вот с позиции якобы сильного презирают права якобы слабого.
"Отольются кошке мышкины слезы"
abuvgrobu 30 августа 2018 | 22:36
Лучше бы Хезер Науэрт призывала Украину прекратить заниматься пиратством. А вообще, если бы Украина захватило несколько кораблей США, какую бы песню пела это Хезер Науэрт?