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22:00, 30 августа 2018

Госдпепартамент США осудил Россию за масштабные задержания судов, которые следуют на Украину через Керченский пролив

Ранее Киев заявил о намерении усилить влияние в акватории Азовского моря.

Россия, как утверждают в Госдепартаменте США, с апреля задержала сотни коммерческих судов. А за последние недели как минимум 16 торговых кораблей, которые шли в украинские порты. США призвали Россию прекратить притеснения судов в Азовском море и Керченском проливе, говорится в заявлении Госдепа. Осмотры судов российскими пограничниками мешают международной навигации. Такие действия США расценивают как часть кампании по подрыву и дестабилизации Украины и пренебрежение международными нормами, заявила глава пресс-служба Госдепартамента Хезер Науэрт. Киев пригрозил в ближайшее время увеличить численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал действия Москвы провокацией и заявил о необходимости дать отпор, сообщает Интерфакс. Украина полгода назад подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум о нарушении Россией конвенции по морскому праву. В Киеве считают, что Москва нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и соединяющем их Керченском проливе, в том числе при строительстве Крымского моста. Россия это отрицает.

В Совете Федерации усомнились в том, что Киев усилит военное присутствие в Азовском море. По словам сенатора Франца Клинцевича власти Украины не могут даже выделить средства для того, чтобы вывезти из Крыма и отремонтировать свои старые суда.

Комментарии

15

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blinorozhiy_chmo 30 августа 2018 | 22:06

Лицемерие, двуличие, ложь и двойные стандарты - суть международной политики сша.

(А бандеровцам и вообще нечего делать в морях. Навоза им мало?)

y_y_y 30 августа 2018 | 22:11

blinorozhiy_chmo:
//ложь и двойные стандарты//
Ну да. Началось то все с того, что киевская банда решила еще и пиратством заняться. Местными отморозками захвачено российское судно Норд, которое не освобождено до сих пор. Более того потом еще 2 российских корабля захватили.

Американцы, разумеется, молчат о пиратстве киевского режима и только возмущаются ответкой России. :(

patrikk_1 30 августа 2018 | 22:20

Киев пригрозил в ближайшее время увеличить численность артиллерии, морской пехоты и кораблей в Азовском море...

Зачем украинцам артиллерия и морская пехота, достаточного одного американского флага и отряда котиков в шароварах на моторной лодке, которые будут плавать туда-сюда по Азовскому морю и через рупор кричать: "Америка с нами".

minerr 30 августа 2018 | 22:27

//// заявила глава пресс-служба Госдепартамента Хезер Науэрт. ///

Надо было попросить ее показать на карте этот пролив...да и чего мелочится, пусть заодно поищет и Украину.

bob19 30 августа 2018 | 22:25

blinorozhiy_chmo: таким дебилам как ты, нечего делать на приличных сайтах. Убогий.

riots 30 августа 2018 | 22:10

Ну, раз Клинцевич сказал так и есть на самом деле.

j_partizan 30 августа 2018 | 22:10

А что, Украина уже стала штатом США?
Или США опять решили по-хулиганить?

navsegda 30 августа 2018 | 22:20

j_partizan: А что Украина уже стала субъектом РФ или РФ опять решила похулиганить ?

barssuk 30 августа 2018 | 22:12

Скоро войнуха начнется

mathmovesu 30 августа 2018 | 22:18

как же вы уже достали, расейские свиньи, постройте уже вокруг себя железный занавес и захлебнитесь в своем дерьме...

nestor199 30 августа 2018 | 22:21

mathmovesu: Занавес Яйценюк строить начал. И где этот забор? И где этот Яйценюк?

ykpon_cyka 30 августа 2018 | 22:21

mathmovesu: Ну что ж вы так убиваетесь ? Вы же так не убьетесь !)

rus095 30 августа 2018 | 22:34

mathmovesu: ну не если про свиней- то это скорее всего хохлы.

andrang2 30 августа 2018 | 22:30

"По словам сенатора Франца Клинцевича власти Украины не могут даже выделить средства для того, чтобы вывезти из Крыма и отремонтировать свои старые суда"

Вот-вот с позиции якобы сильного презирают права якобы слабого.

"Отольются кошке мышкины слезы"

abuvgrobu 30 августа 2018 | 22:36

Лучше бы Хезер Науэрт призывала Украину прекратить заниматься пиратством. А вообще, если бы Украина захватило несколько кораблей США, какую бы песню пела это Хезер Науэрт?

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