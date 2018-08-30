Арестованного 18-летнего москвича обвиняют в создании экстремистского сообщества «Команда наемных головорезов»

Арестованного в Москве восемнадцатилетнего Германа Ткачева обвиняют в создании экстремистского сообщества «Команда наемных головорезов». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

По ее словам, в конце мая в кафе у метро Каширская была задержана группа молодых людей от 14 до 18 лет. «После этого их отвезли в Следственный комитет, там были проведены все следственные действия. На следующий день одному из них, которому 18 лет, Герману Ткачеву была избрана мера пресечения — два месяца в СИЗО», — рассказала правозащитница. Она отметила, что все несовершеннолетние дали подписку о неразглашении. По словам А.Фроловой, задержанные обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 282 УК РФ.

А.Фролова подчеркнула, что среди группы молодых людей присутствовал 23-летний гражданин, который не задержан «и, по всей видимости, являлся провокатором». Она добавила, что обвиняемые встречались в «Бургер Кинге», чата у них не было, они просто обсуждали, говорили глупости и хохотали".

Правозащитница рассказала, что в настоящий момент К.Ткачев находится в «Матросской тишине», его мать не на контакт не идет.