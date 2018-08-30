Объявлено о новом месте прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном

Как сообщила РИА представитель артиста Варвара Виноградова, прощание пройдет в концертном зале имени Чайковского 2-го сентября. Оно начнется в 10 утра. Артиста похоронят на Востряковском кладбище.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сказал, что церемония прощания с Кобзоном планируется в колонном зале Дома союзов.