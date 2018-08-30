Суд оставил в силе постановление судьи, который оштрафовал на 800 т.р. издание 7х7 за интервью о легализации марихуаны

Городской суд Сыктывкара оставил в силе постановление мирового судьи, который оштрафовал на 800 тысяч рублей издание 7х7 за интервью о легализации марихуаны. Издание, а также профсоюз журналистов заявили, что считают это актом цензуры и попыткой закрыть портал за то, что он предоставляет площадку для высказываний людям с разными взглядами.

Редакция объявила сбор пожертвований на оплату штрафа. Деньги нужно собрать в течение двух месяцев, — сообщает «Медиазона».