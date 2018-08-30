Суд оставил в силе постановление судьи, который оштрафовал на 800 т.р. издание 7х7 за интервью о легализации марихуаны
Городской суд Сыктывкара оставил в силе постановление мирового судьи, который оштрафовал на 800 тысяч рублей издание 7х7 за интервью о легализации марихуаны. Издание, а также профсоюз журналистов заявили, что считают это актом цензуры и попыткой закрыть портал за то, что он предоставляет площадку для высказываний людям с разными взглядами.
Редакция объявила сбор пожертвований на оплату штрафа. Деньги нужно собрать в течение двух месяцев, — сообщает «Медиазона».
Комментарии1
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agamasat 30 августа 2018 | 22:02
В то время, как в других странах марихуану легализуют, выявив её полезные свойства, у нас наказывают даже за разговор о ней?