22-летняя французская актриса обвинили Жерара Депардье в сексуальном домогательстве и изнасиловании
Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию. Началось расследование, — сообщает газета «Паризьен». Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция. Актер все обвинения отвергает. Об этом заявил его адвокат.
Комментарии21
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neon001 30 августа 2018 | 21:40
может это лиза пескова?
kryimzdick 30 августа 2018 | 21:44
neon001: Чем ее этот бегемот мог изнасиловать семядисетялетний? Морально?
patrikk_1 30 августа 2018 | 21:48
Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию...
Диана Шурыгина? Мне на донышке?
https://img-fotki.yandex.ru/get/219501/72795404.124/0_124e1d_31825039_orig.jpg
tvitov66 30 августа 2018 | 22:11
Сперва Сигала, теперь Депардье ... это заговор проклятого Запада против патриотов энергетической сверхдержавы
tadolg 30 августа 2018 | 22:21
tvitov66: 7-го изнасиловали, а 13-го за добавкой пришла?
tvitov66 30 августа 2018 | 22:26
tadolg: а может она за трусами вернулась?
tks 30 августа 2018 | 21:44
Хороший актёр.
Был когда-то. Сегодня - фрик, посмешище и дегенерат.
b0rts0v 30 августа 2018 | 22:07
tks: ))кароч -ПОРНОЗВЕЗДА!!..
vinidbi 30 августа 2018 | 22:11
tks: Согласен-граф Монтекристо его наверное лучшая роль!!!
tvitov66 30 августа 2018 | 22:29
vinidbi: ИМХО в "Невезучие" он более натурален
fresh_breeze 30 августа 2018 | 22:27
tks:
"Хороший актёр.
Был когда-то."
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И был, и есть. Я слежу за новинками французского кинематографа.
Одна из его последних работ — роль главы еврейского семейства в фильме О. Маршаля "Углерод". Что там фриковского, а?
Приехал Депардье в Россию, взял рос. паспорт, жал руку Путину и Кадырову — вот и причина того, что он стал "посмешищем" в ваших глазах, а отнюдь не из-за его профессиональной деятельности.
tks 30 августа 2018 | 22:32
fresh_breeze: Да нет, лично я у творческих людей разделяю политику и искусство.
Вам понравилась его роль Распутина? Фрик натуральный.
О человеческих качествах - промолчу, считаю, что своего единственного сына, Гийома, он угробил.
sapiens17 30 августа 2018 | 21:45
Россия поможет своему гражданину.
sadda 30 августа 2018 | 21:56
Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье.
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Это как? 7-го он ее изнасиловал, а 13-го она снова к нему пришла? странно.
akrayzler 30 августа 2018 | 22:18
saddaЧе, как как? 7 - он домагался, но забыл зачем. 13 - вспомнил. Но было поздно. машку - вперед. Своих - не сдаем. Будет очередным депутатом.
kvadrat48 30 августа 2018 | 22:02
Не беда .. Примчится Путину "под крыло". Он же "своих" не сдаёт.
akrayzler 30 августа 2018 | 22:20
kvadrat48: Получит орден
andy66 30 августа 2018 | 22:19
Жепарьдье прозрачно намекают, что быть ему российским мордовским пенсионером. И никак иначе. Коготок увяз...
fresh_breeze 30 августа 2018 | 22:22
Депардье — самый высокооплачиваемый актёр во Франции, неудивительно, что нашлась цыпа, решившая что-то поиметь от него.
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"Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция."
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То есть, пришла на репетипитицию тет-а-тет, чтобы теперь обвинить его в насилии; заодно и свидетелей нет.
niko1268 30 августа 2018 | 22:23
Ждем заявлений от какой нибудь бабушки из германий, в 80-х проживавший не далеко от дрездена)))))) А что, црушники они такие)))))
andriy 30 августа 2018 | 22:32
Зачем постить такую чушь.Совсем нет новостей?