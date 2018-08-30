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21:30, 30 августа 2018

22-летняя французская актриса обвинили Жерара Депардье в сексуальном домогательстве и изнасиловании

Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию. Началось расследование, — сообщает газета «Паризьен». Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция. Актер все обвинения отвергает. Об этом заявил его адвокат.

Комментарии

21

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neon001 30 августа 2018 | 21:40

может это лиза пескова?

kryimzdick 30 августа 2018 | 21:44

neon001: Чем ее этот бегемот мог изнасиловать семядисетялетний? Морально?

patrikk_1 30 августа 2018 | 21:48

Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию...

Диана Шурыгина? Мне на донышке?
https://img-fotki.yandex.ru/get/219501/72795404.124/0_124e1d_31825039_orig.jpg

tvitov66 30 августа 2018 | 22:11

Сперва Сигала, теперь Депардье ... это заговор проклятого Запада против патриотов энергетической сверхдержавы

tadolg 30 августа 2018 | 22:21

tvitov66: 7-го изнасиловали, а 13-го за добавкой пришла?

tvitov66 30 августа 2018 | 22:26

tadolg: а может она за трусами вернулась?

tks 30 августа 2018 | 21:44

Хороший актёр.
Был когда-то. Сегодня - фрик, посмешище и дегенерат.

b0rts0v 30 августа 2018 | 22:07

tks: ))кароч -ПОРНОЗВЕЗДА!!..

vinidbi 30 августа 2018 | 22:11

tks: Согласен-граф Монтекристо его наверное лучшая роль!!!

tvitov66 30 августа 2018 | 22:29

vinidbi: ИМХО в "Невезучие" он более натурален

fresh_breeze 30 августа 2018 | 22:27

tks:
"Хороший актёр.
Был когда-то."
--------------------------------------------------------------------

И был, и есть. Я слежу за новинками французского кинематографа.
Одна из его последних работ — роль главы еврейского семейства в фильме О. Маршаля "Углерод". Что там фриковского, а?

Приехал Депардье в Россию, взял рос. паспорт, жал руку Путину и Кадырову — вот и причина того, что он стал "посмешищем" в ваших глазах, а отнюдь не из-за его профессиональной деятельности.

tks 30 августа 2018 | 22:32

fresh_breeze: Да нет, лично я у творческих людей разделяю политику и искусство.
Вам понравилась его роль Распутина? Фрик натуральный.

О человеческих качествах - промолчу, считаю, что своего единственного сына, Гийома, он угробил.

sapiens17 30 августа 2018 | 21:45

Россия поможет своему гражданину.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

sadda 30 августа 2018 | 21:56

Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье.
__________________
Это как? 7-го он ее изнасиловал, а 13-го она снова к нему пришла? странно.

akrayzler 30 августа 2018 | 22:18

saddaЧе, как как? 7 - он домагался, но забыл зачем. 13 - вспомнил. Но было поздно. машку - вперед. Своих - не сдаем. Будет очередным депутатом.

kvadrat48 30 августа 2018 | 22:02

Не беда .. Примчится Путину "под крыло". Он же "своих" не сдаёт.

akrayzler 30 августа 2018 | 22:20

kvadrat48: Получит орден

andy66 30 августа 2018 | 22:19

Жепарьдье прозрачно намекают, что быть ему российским мордовским пенсионером. И никак иначе. Коготок увяз...

fresh_breeze 30 августа 2018 | 22:22

Депардье — самый высокооплачиваемый актёр во Франции, неудивительно, что нашлась цыпа, решившая что-то поиметь от него.

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"Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция."
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То есть, пришла на репетипитицию тет-а-тет, чтобы теперь обвинить его в насилии; заодно и свидетелей нет.

niko1268 30 августа 2018 | 22:23

Ждем заявлений от какой нибудь бабушки из германий, в 80-х проживавший не далеко от дрездена)))))) А что, црушники они такие)))))

andriy 30 августа 2018 | 22:32

Зачем постить такую чушь.Совсем нет новостей?

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