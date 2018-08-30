22-летняя французская актриса обвинили Жерара Депардье в сексуальном домогательстве и изнасиловании

Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию. Началось расследование, — сообщает газета «Паризьен». Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция. Актер все обвинения отвергает. Об этом заявил его адвокат.