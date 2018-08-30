«Левада-центр» зафиксировал в августе небольшой рост рейтинга президента Путина
В июле деятельность президента одобряли 67% опрошенных, в августе 70%. Между тем, в мае Путина поддерживали 79% респондентов. А вот работой правительства и премьер-министром Медведевым участники опроса недовольны. Деятельность премьер-министра в августе одобрило 28% россиян, в июле 31%.
Социологические службы начали отмечать падение рейтинга Путина в июне, после того, как правительство объявило о пенсионной реформе.
Комментарии5
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lenin3 30 августа 2018 | 21:07
Блеваде надо было вчера в 12.30 начать охлос опрашивать,слваиз трех букв зашкаливали бы,а об рейтинге и не вспоминали...
ugiazov 30 августа 2018 | 21:08
Все, кто на следующий год надеялись уйти на пенсию, единогласно поддержали Путина.
tks 30 августа 2018 | 21:08
Бляха муха!!! Рост, равный статистической погрешности - ну это просто отлегло от сердца!!! До этих цифр так тяжко было на душе, так тревожно!!! Но таперича - жить можно, заживёёёооом!!
aleks50 Алексей Клубников 30 августа 2018 | 21:11
О россияне обрадовались, что Вова их ограбит. Не знаю где и кого опрашивают эти социологи. Но за этот месяц мне дебил , поддерживающих Вову не попадалось.
timbuktu 30 августа 2018 | 21:19
и у кого это они всё время всё спрашивают?)))