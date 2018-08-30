«Левада-центр» зафиксировал в августе небольшой рост рейтинга президента Путина

В июле деятельность президента одобряли 67% опрошенных, в августе 70%. Между тем, в мае Путина поддерживали 79% респондентов. А вот работой правительства и премьер-министром Медведевым участники опроса недовольны. Деятельность премьер-министра в августе одобрило 28% россиян, в июле 31%.

Социологические службы начали отмечать падение рейтинга Путина в июне, после того, как правительство объявило о пенсионной реформе.