СК расследует уголовное дело «Команды наемных головорезов», обвиняемый в котором – 18-летний Герман Ткачев
Его подозревают в создании экстремистского сообщества. Ситуация схожа с делом «Нового величия», — рассказала «Эху Москвы» координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова. Еще несколько несовершеннолетних проходят по делу в качестве свидетелей, — добавила Алла Фролова.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
venq 30 августа 2018 | 21:07
просто ребятам попалась старая книжка Аркадия Гайдара "Тимур и его команда", которую кто-то из их родителей по недомыслию не догадался вовремя выкинуть.
parasuk_ 30 августа 2018 | 21:13
Вот что бывает когда политический педофил навальный не изолирован от молодежи