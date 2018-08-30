СК расследует уголовное дело «Команды наемных головорезов», обвиняемый в котором – 18-летний Герман Ткачев

Его подозревают в создании экстремистского сообщества. Ситуация схожа с делом «Нового величия», — рассказала «Эху Москвы» координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова. Еще несколько несовершеннолетних проходят по делу в качестве свидетелей, — добавила Алла Фролова.