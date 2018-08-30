Глава Серпуховского района начал выходить из голодовки в связи с выполнением требования о ежедневном доступе адвокатов
Обвиняемый в превышении должностных полномочий глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», начал выходить из голодовки в связи с выполнением его требования о ежедневном доступе адвокатов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Юлия Шестун.
По ее словам, советы врачей, просьбы родственников и жителей Серпуховского района также повлияли на решение А.Шестуна прекратить голодовку.
Ю.Шестун добавила, что единоразовое свидание с супругом ей было предоставлено впервые с момента его ареста.
Глава Серпуховского района обвиняется в превышении должностных полномочий. А.Шестун все обвинения отвергает и считает свое дело заказным.
Комментарии1
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ugiazov 30 августа 2018 | 21:03
Обвинения обвинениями, но чтобы допускали адвоката в российской тюрьме необходимо объявлять голодовку? А почему просто так не допускают?