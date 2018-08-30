Глава Серпуховского района начал выходить из голодовки в связи с выполнением требования о ежедневном доступе адвокатов

Обвиняемый в превышении должностных полномочий глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, находящийся в больнице следственного изолятора «Матросская тишина», начал выходить из голодовки в связи с выполнением его требования о ежедневном доступе адвокатов. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Юлия Шестун.

По ее словам, советы врачей, просьбы родственников и жителей Серпуховского района также повлияли на решение А.Шестуна прекратить голодовку.

Ю.Шестун добавила, что единоразовое свидание с супругом ей было предоставлено впервые с момента его ареста.

Глава Серпуховского района обвиняется в превышении должностных полномочий. А.Шестун все обвинения отвергает и считает свое дело заказным.