Определились соперники российских футбольных клубов по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА
Футболисты московского ЦСКА встретятся с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Виктория Пльзень», а «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».
Комментарии1
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gonduras_on_colyma 30 августа 2018 | 20:42
Ну вот, когда никто не платит, не договаривается и не давит, то набор команд-соперниц Высокодуховной весьма далёк от говногруппы на последнем мандиале.
А у футболистов в погонах есть шанс ещё раз доказать, что испанцев одолели не просто так, а итальянцы заслуженно не попали на мандиаль.