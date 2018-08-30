Четырех российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга
По данным Международного союза биатлонистов, трое из них уже завершили спортивную карьеру, один сейчас не выступает и не тренируется в составе национальной команды. Их имена официально не называются, так как в течение двух недель спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать вывод комиссии ВАДА. Союз биатлонистов России сообщил, что проводит расследование.
Между тем, ТАСС со ссылкой на источники передает, что в списке олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, а также биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов. Агентство уточняет, что спортсменов заподозрили в употреблении допинга на основании данных, которые ВАДА предоставил Григорий Родченков.
Комментарии2
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ugiazov 30 августа 2018 | 21:05
"Это твой последний шанс,
Эх старина!"
(Высоцкий)
snikkersnepper 30 августа 2018 | 21:10
Не снискав успехов в журналистике (откуда им быть при такой тупости?), Эхонько скатились в банальное НЛП, раз за разом повторяя ахинею, в которой ни бельмеса не понимает.
1. Биатлонистов обвинили не в применении допинга, а в нарушении антидопинговых правил. И не обвинили, а объявили о возбуждении дел.
2. Под раздачу одновременно попали спортсмены, выступавшие "в разных лигах" и никак не пересекавшиеся. То есть речь о вскрытии каких-либо положительных допинг-проб на каком-либо из соревнований не идет в принципе.
3. Зато этот факт, так же как и время "нарушений" (2012-14 годы) очень хорошо подходят к приснопамятной базе данных Русада, УКРАДЕННОЙ светлыми эльфами у злобных орков.
4. В базе данных речь о допинге, разумеется, не идет. Единственное, что там можно выискать - несоответствие проб. При этом самих проб, разумеется, у чиновников нет.
5. Соответственно, перспективы развития этой темы весьма туманны. Я посмотрю на вас, когда вы придете в какой-нибудь CAS (вспомните, что там сделали сдокладами Макларена) с обвинением, основанным на УКРАДЕННОМ доказательстве и не подтвержденным никакими фактами. А вы туда придете.
6. ЗАТО уже 7 сентября открывается конференция Союза биатлонистов, на которой, в том числе, должно обсуждаться развитие ситуации с российским Союзом и его статусом. И тут, вот прям как по заказу, из шляпы фокусника вынимаются эти данные. Бывет же такая везуха.
7. Не забываем, что в международном союзе Биатлонистов сейчас разброд и шатание. Председателя обвиняют в сговоре с кремлевкими хакерами и прочих приятных мелочах. Соответственно, есть есть расчет, что системного противодействия этому наезду не будет.
Примерно так могло бы написать ЭМ, если б хоть немного уважало себя свою аудиторию. Но чего нет, того нет и хомячкам подбросили очередной пропагандонский наброс. Для пищеварения.