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20:31, 30 августа 2018

МИД Украины подготовил документ о разрыве договора о дружбе с Россией

Руководству страны документы будут представлены в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, — сообщает РИА со ссылкой на телевидение Украины. Ранее Климкин говорил, что о разрыве договора должно быть объявлено до 30-го сентября, иначе действие соглашения автоматически продлится до 2029-го года.

Комментарии

27

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sasass 30 августа 2018 | 20:35

Долго думали и не шевелились после отдачи Крыма...

serhio_25__ 30 августа 2018 | 20:38

""МИД Украины подготовил документ о разрыве договора о дружбе с Россией"" - шел пятый год страшной войны...

sanisan 30 августа 2018 | 20:41

Самый высокий уровень жизни - в Норвегии, Новой Зеландии и Финляндии. Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.
Украине надо подметить тот факт что в свое время Финляндия отвергла план Маршалла, заключила экономический и добрососедский союз с СССР и через это чрезвычайно преуспела.

echomazy__etnopomoyka 30 августа 2018 | 20:46

Каклы, накуй- накуй, в Гейропу.

ura_123 30 августа 2018 | 20:50

sanisan: Странно,по уровню жизни рассеюшка на 61 позиции,Украина на 64... на 40-х местах страны Балтии)))
Как то так.

alexsokol777 30 августа 2018 | 20:53

ura_123:

Странно, что украина не на 1м месте - сплошнвн саободы же.
Рейтинг то кто составлял?
:))))

sanisan 30 августа 2018 | 21:07

ura_123: Как то так./// Суть в том что Финляндия отвергла американский план Маршалла, и вместо этого заключила договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с СССР, потом перезаключила такой договор с путинской Россией, что в итоге привело её на первые места по уровню жизни, выше чем в США, кстати.

rusof_ob 30 августа 2018 | 20:35

Да ну их на йух, этих буратин, с такой "дружбой".

mathmovesu 30 августа 2018 | 20:36

"договор о дружбе с расеей" - звучит, как абсурд. по-моему даже с людоедами можно дружить но не с ублюдками...

alexsokol777 30 августа 2018 | 20:57

mathmovesu:

Словарик русского язвка открой и посмотри значение слова ублюдок - спесь, помесь, рождённыц вне брака, в неравном браке, незаеоннлрожденный, бастард или безродный космополит.

Так что русских называть ублюдками невозможно, а вот чернявы девки и хлопцы с турецкими чубами и в турецких же шароварах - это таки да, как и еврем, продукт блуда, дети разных народов, смесь бульдога с носорогом.
:))))

echomazy__etnopomoyka 30 августа 2018 | 21:06

mathmovesu: "...по-моему даже с людоедами можно дружить.."--------- Укропитек, твой удел - дружить с людоедами, гавноедами, свиноёбами.

disdai 30 августа 2018 | 20:39

...о дружбе с Россией

Умный отличается от дурака тем, что видит дальше.
Хохлы поняли, что никакой такой России впоследствии не будет.

ura_123 30 августа 2018 | 20:40

Долго запрягали... Ну да ничего, лучше поздно чем никогда.
Зато теперь можно не озираться на разные там договорённости и вплотную заняться внутренними проблемами, включая колорадских вредителей.

serhio_25__ 30 августа 2018 | 20:41

ura_123: ""вплотную заняться внутренними проблемами, включая колорадских вредителей. "" - чернорубашечники, доносы, пытки, гонения, лагеря смерти...

ura_123 30 августа 2018 | 20:45

serhio_25__: НОД,СЕРБ,стукачество за деньги,волонтёры ищущие экстремизЬмы в интернетах, пытки в зонах...
Ты прав це хлопчик,ты прав)))

serhio_25__ 30 августа 2018 | 20:57

ura_123: Укропы построили не новый совок, а Четвертый Рейх.

ykpon_cyka 30 августа 2018 | 20:45

ura_123: Дружбаны бля ! Таких друзей как хохлы ,и враги не нужны будут ! Ща еще бульбашам пня под вонищу дадим , тоже еще те друганы !

begly_ 30 августа 2018 | 20:51

ykpon_cyka:

И казахам бы неплохо навалять, а то они тоже на Россию косятся. По их же лицам сразу видно..

ykpon_cyka 30 августа 2018 | 20:57

begly_: Ну в принципе да ,навалять надо бы ! Вон хохлов опистюлили ,так они из России стали в три раза больше импортировать чем когда " дружбанами " были !)))

i_c_e 30 августа 2018 | 20:41

Давно пора. Понятно, что немеренно документов с 1997 было со ссылкой на эту «дружбу», но сколько же можно в эти дипломатические игры играть при откровенной агрессии и отжатии части территории?

begly_ 30 августа 2018 | 20:43

Уже со всеми пересрались., а еще хотят в Европу. Каменный век там какой то., каждому в морду вцепятся не задумываясь, даже за кусок сала..

mathmovesu 30 августа 2018 | 20:50

begly_: да, беглый, ты как был совком, так и остался... зачем в штаты сбежал-то?

begly_ 30 августа 2018 | 20:53

mathmovesu:

Совок выветривать.

alexeenkoaleksy 30 августа 2018 | 20:45

Ещё бы отказались от всех экономических отношений с "агрессором". А то как то нехорошо получается. Вроде война страшная уже пять лет идёт. Может это у них в головах она идёт?

elixer 30 августа 2018 | 20:46

Надеялись до последнего.

aleks50 Алексей Клубников 30 августа 2018 | 20:49

Если Россия это Вова. То кто вообще ещё с ним дружен?

ugiazov 30 августа 2018 | 21:14

Уходят башенки вокзала
И удаляется причал...

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