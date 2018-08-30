Второго секретаря генконсульства России в Харькове не пустили на Украину
Его сняли с поезда при попытке пересечь границу. Как заявили в Госпогранслужбе Украины, российский дипломат находится в списке лиц, которым запрещен въезд в страну до 2023-го года.
Украина ранее уже запрещала въезд на свою территорию российским дипломатам. В частности, пятилетний запрет на въезд был введен для дипломатов, выдворенных из США весной этого года, — сообщает РБК.
Комментарии13
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begly_ 30 августа 2018 | 20:40
Пускай радуется, что живому удалось из Украины смотаться. Там москаля давно не жалуют.
begly_ 30 августа 2018 | 20:47
Страна варваров.
aleksandr39 30 августа 2018 | 20:59
begly_: Не " на Украину " , а " в Украину " ,пусть возвращается " НА Россию " .
alexsokol777 30 августа 2018 | 21:19
aleksandr39:
Кастрюля майданутая, открой словарик русского языка "на украине", "в России".
Дебилы неграмотные, даже гордитесь своей тупостью?
Такое чувство, что у бандер так во власть отбирают
- я конченный дебил!
- нее, просто идиот, ты нам не подойдёшь.
- нет, я прям вообще дебил, могу командовать ротой!
rusof_ob 30 августа 2018 | 20:41
Хай щастить!
ihor_syvoryj 30 августа 2018 | 20:42
rusof_ob: Нехай щастыть!
rusof_ob 30 августа 2018 | 20:54
ihor_syvoryj: ;)
ura_123 30 августа 2018 | 20:43
Посол,посолнакуй)))
boooben 30 августа 2018 | 20:45
Правильно не пустили, потому что никакой "на Украины" не бывает. Его могли не пустить В Украину, но об этом речь здесь не идет.
Ведь если Эхо уверено, что правильно писать НА Украину, тогда нужно писать про выезжающего человека - С Украины. Но нет, пишут ИЗ Украины.
pravdatut 30 августа 2018 | 20:50
boooben: ЭХО строит из себя демократов, либералов, но придерживаются имперского правописания, как военные устава.
estamp 30 августа 2018 | 20:52
boooben: Вопрос давнчм-давно закрыт. И Эхо руководствуется нп политическими пристрастиями, а нормами русского языка. И только отдельные тормоза продолжают рвать пуканы за "в"
disdai 30 августа 2018 | 20:59
estamp:
- Вы откуда звоните?
- Я? С Москвы.
vadimp 30 августа 2018 | 20:59
"Второго секретаря"? :)
У них и своих КГБшников хватает.