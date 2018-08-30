22-летняя французская актриса обвинили Жерара Депардье в сексуальном домогательстве и изнасиловании
Имя женщины не называется. Она написала заявление в полицию. Началось расследование, — сообщает газета «Паризьен». Согласно материалам дела, Депардье дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. Насилие произошло 7-го и 13-го августа в особняке Депардье, где должна была пройти репетиция. Актер все обвинения отвергает. Об этом заявил его адвокат.
Комментарии17
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koshkaedu 30 августа 2018 | 20:35
Захотели? Не удастся вам - у него российское гражданство.
polikarpich 30 августа 2018 | 20:43
koshkaedu: Значит, у нас будет отбывать?
polsan 30 августа 2018 | 20:45
polikarpich: это было бы здорово, но этого не будет ))
ams666 30 августа 2018 | 20:49
polikarpich: ПЕТУШОК ЗЕКИ ТЕБЯ ЖДУТ! ТОЛСТЕНЬКИЙ ТЫ НАШ!
hastings 30 августа 2018 | 20:58
koshkaedu: Своих не бросаем! Тем более целую неделю домогался, в его то годы!
ugiazov 30 августа 2018 | 21:16
koshkaedu: Жорик! Давай скорее к нам! Путя не выдаст!
begly_ 30 августа 2018 | 20:38
Секс седьмого ей показался недостаточным, чтобы заявить в полицию., закрепила успех 13го.
sharko_2 30 августа 2018 | 21:19
begly_:
Необходимо было собрать больше спермы для доказа.
olegleon 30 августа 2018 | 20:45
кого ещё из известных и богатых актёров не обвинили в домогательствах?
anemon 30 августа 2018 | 21:15
olegleon: Кто этого не хотел, того и не объявили.
ams666 30 августа 2018 | 20:45
Французик заразился от русских СКРЕП!!!
vea4ek 30 августа 2018 | 20:46
А была ли дэвушка?
agamasat 30 августа 2018 | 20:53
вот, русофобка!)
dotore79 30 августа 2018 | 20:55
Укроется в Чечне у Кадырова
aleksandr39 30 августа 2018 | 20:55
Депардье типичный член ОПГ " днр -лугандон " .
zurrog_ 30 августа 2018 | 21:01
Чем он там её "насиловал"? Пузом тёр, видимо.
pasokolov 30 августа 2018 | 21:05
Пардон за вомзожный цинизм.. но , судя по фото Депардье, у него смогло получится только со второго дубля 13го.. А теперь (голосом Ворошилова) "Внимание! Вопрос! Что ей помешало обратится еще восьмого???"