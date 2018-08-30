Определились соперники российских футбольных клубов по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА
Футболисты московского ЦСКА встретятся с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Виктория Пльзень», а «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем».
Комментарии7
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jamba 30 августа 2018 | 20:10
ОООО, посмотрим на Модрича!Это хорошо;)
olegleon 30 августа 2018 | 20:13
будет опять "всё равно молодцы".
но группы хорошие
novyrusich 30 августа 2018 | 20:19
olegleon: писец нечаянно нагрянул и к тем и к другим.
Скромно стал в уголке и ждет.
Третье место проглядывает даже как-то неуверенно совсем.
rusof_ob 30 августа 2018 | 20:18
"Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал."
skull__ 30 августа 2018 | 20:22
У Локо есть ша
skull__ 30 августа 2018 | 20:24
skull__: шанс, коняшкам пзц. Главное, чтобы Реал вначале приехал основой.
rusof_ob 30 августа 2018 | 20:44
skull__: смени аватарку, пока путен не подал на тебя в басманный за использование брэнда.