Крупнейший в России продуктовый ритейлер X5 Retail Group после пенсионной реформы сохранит скидки для женщин с 55-ти лет и для мужчин с 60-ти лет. Об этом сообщает РБК. Компания написала об этом в письме секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. В нем также отмечается, что пенсионеры получили в магазинах сети в прошлом году скидок на 7 миллиардов рублей.