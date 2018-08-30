Ритейлер X5 Retail Group после пенсионной реформы сохранит скидки для женщин с 55-ти лет и для мужчин с 60-ти лет
Крупнейший в России продуктовый ритейлер X5 Retail Group после пенсионной реформы сохранит скидки для женщин с 55-ти лет и для мужчин с 60-ти лет. Об этом сообщает РБК. Компания написала об этом в письме секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку. В нем также отмечается, что пенсионеры получили в магазинах сети в прошлом году скидок на 7 миллиардов рублей.
Комментарии5
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dotore79 30 августа 2018 | 20:06
Спасибо барин! За хлеб, за воду, за счастливый труд до гробовой доски!
olegleon 30 августа 2018 | 20:10
"пенсионеры получили в магазинах сети в прошлом году скидок на 7 миллиардов рублей."
за счёт, как я понимаю, владельцев компании? или эти 7 млрд. руб. за счёт работающих и детей?
polsan 30 августа 2018 | 20:25
olegleon: скидки с розничной цены - это не с работающих и детей и не с владельцем компании.
redrica 30 августа 2018 | 20:19
Молодцы.
sasass 30 августа 2018 | 20:29
Подхалимы начинают поднимать головы...