Глава Серпуховского района Александр Шестун начал постепенно выходить из голодовки
Об этом «Эху Москвы» рассказала жена обвиняемого Юлия Шестун. Юлия Шестун добавила, что сегодня впервые с момента ареста ее мужа ей было предоставление разовое свидание с ним.
Комментарии10
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olegleon 30 августа 2018 | 20:05
не потянул. а вот Сенцов уже четвёртый месяц голодает и никуда не выходит. побил уже все мыслимые рекорды
cite 30 августа 2018 | 20:07
Интересно, а после Гааги путин будет голодать?
ykpon_cyka 30 августа 2018 | 20:10
cite: А шо ,Гаага тоже голодает !?)))
begly_ 30 августа 2018 | 20:18
ykpon_cyka:
Гувантамама, любо посмотреть., там все сытые, здоровые.., даже сами ходить ленятся., вертухаи террористов на каталках возят..
ykpon_cyka 30 августа 2018 | 20:23
begly_: Ну Гуантанамо это на Кубе ,а там тоже крававый рыжим . В дерьмократической стране такое ваааще не могет быть !
rusof_ob 30 августа 2018 | 20:12
Черную икру и шампанское внесли в рацион?
begly_ 30 августа 2018 | 20:15
Уже начал пить бульон, после того, как зэки в камере яйца сварят.
tv_victim 30 августа 2018 | 20:19
А что так? Непужели все требования "кровавый прижим" выполнил? Или просто привык жрать в три горла.....
kp6ic 30 августа 2018 | 20:23
сдулся...
kkdv75 30 августа 2018 | 20:27
Всё сказал, хорош голодать, а то в робу не влезу