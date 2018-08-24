Защита Евгения Макарова оспорит решение суда об установлении административного надзора после его выхода на свободу

Юрист фонда «Общественный вердикт», адвокат осужденного Евгения Макарова Яков Ионцев будет оспаривать решение суда об установлении административного надзора после выхода его подзащитного на свободу, поскольку обязательное нахождение Е.Макарова по месту проживания с 22.00 до 6 утра представляет для него опасность. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Я.Ионцев пояснил, что в заявлении колонии имелось три пункта, по которым предлагалось ограничить права Е.Макарова. Первый и третий пункты не представляют опасности для жизни осужденного. Второй из пунктов предполагает нахождение Е.Макарова по месту жительства с 22.00 до 6 утра, что, по словам адвоката, «создает угрозу физическую для жизни и здоровья, так как его оппоненты в уголовном деле — сотрудники военизированных организаций, некоторые из них воевали и по своей профессии имеют опыт насилия».

Согласно Я.Ионцеву, остальные два пункта предписывают Е.Макарову «запрет на участие и присутствие на массовых мероприятиях» а также обязанность отмечаться два раза в месяц.

Евгений Макаров был избит группой сотрудников ярославской колонии N 1 летом 2017 года. Несмотря на обращение его адвокатов в Следственный комитет, дело было возбуждено лишь год спустя, после публикации видеозаписи избиения.

К моменту возбуждения уголовного дела Е.Макаров находился в колонии N 8. Когда ему предоставили госзащиту, обязанность ее обеспечить возложили на начальство данной колонии.