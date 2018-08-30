ФАС не поддерживает предложение Минэкономразвития о двухэтапном повышении тарифов на услуги ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение Минэкономразвития о двухэтапном повышении тарифов на услуги ЖКХ. Как заявил глава ФАС Игорь Артемьев, в двух из каждых трех российских регионах тарифы ЖКХ уже сейчас выше экономически обоснованных.

Напомню, Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов с 1-го января и с 1-го июля 2019-го года. Такую необходимость в ведомстве объяснили повышением НДС с 18-ти до 20%.