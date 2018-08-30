У российского журнала «Форбс» сменился владелец

Им стал бизнесмен Магомед Мусаев. Он заявил о создании совета директоров для обеспечения независимости редакционной политики. В совет пригласили бывших главных редакторов журнала Елизавету Осетинскую, Максима Кашулинского и Эльмара Муртазаева. Как сообщает РБК, Кашулинский от предложения отказался. В «Форбс» также вернутся Николай Мазурин и Николай Усков. Мазурин станет главным редактором, Усков – редакционным директором. По словам Николая Ускова, общее собрание коллектива «Форбс» пройдет уже завтра. Он намерен вернуть в штат недавно ушедших сотрудников и привлечь журналистов, которых не могли взять на работу раньше из-за финансовых проблем издания.