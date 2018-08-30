Против французского актера Жерара Депардье подан иск, связанный с насилием и агрессией сексуального характера
Об этом сообщает французский телеканал БФМ ТВ. По его данным, домогательства, о которых идет речь, имели место 6-го и 13-го августа. Адвокат Депардье заявил, что его подзащитный обвинения всецело отвергает.
Комментарии5
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niknik 30 августа 2018 | 19:35
Скрэпы и ему тоже, видимо сильно голову пережали. Не удивлен особо - жду следующего - ну там Сигала или Мэнсона - они все ягоды одного поля...
aleko_1 Александр Королев 30 августа 2018 | 19:35
Почему Захарова молчит? Опять гражданина России ни за что обвиняют...
uhovostro 30 августа 2018 | 19:36
Высокой духовностью в России надышался, болезный...
rusof_ob 30 августа 2018 | 19:37
Какое-то жил в расии, смотрел телевизор, отсюда и агрессия, и синдром престарелого мачо в ковбойке с голым торсом и обвисшими титьками.
vilingrad 30 августа 2018 | 19:38
Путин-тим