В Москве арестовали 18-летнего Германа Ткачева, его обвиняют в создании экстремистской организации

Ему грозит до 10-ти лет колонии. Как сообщила RTVI правозащитница Алла Фролова, в организации только один совершеннолетний – это Ткачев, остальным участникам от 14-ти до 16-ти лет. Как отмечает Фролова, ситуация похожа на дело «Нового величия». Фамилия осведомителя в новом деле – Константинов, такая же, как и в деле «Нового величия». Пока нельзя сказать, один и то же это человек или это псевдоним всех провокаторов.