Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет

Певец и депутат Госдумы скончался в Москве после продолжительной болезни. В 2005-м году у него был диагностировано онкологическое заболевание.

Иосиф Кобзон был разносторонней личностью, в нем уживались несколько различных ипостасей, к каждой из которых все относились по-разному. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Юрий Сапрыкин. Юрий Сапрыкин добавил, что Иосиф Кобзон неоднократно демонстрировал свое мужество, в том числе и в борьбе со своей болезнью.