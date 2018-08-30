Восемь полицейских обратились в суд с требованием заблокировать в социальной сети ВКонтакте группу «Омбудсмен полиции»
Восемь московских полицейских обратились в суд с требованием заблокировать в социальной сети ВКонтакте группу «Омбудсмен полиции». Как рассказал «Медиазоне» создатель группы Владимир Воронцов, полицейские недовольны упоминанием своих имен в публикациях о различных нарушениях. В одной из них рассказывалось о служебной проверки в отношении участкового, который разместил в чате ВотсАпп смонтированную фотографию, на которой он был в нацистской форме. Была также опубликована аудиозапись, на которой, как утверждается, инспектор УВД по Северо-Западному округу грубо отчитывает подчиненных.
Комментарии4
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compare 30 августа 2018 | 19:14
а мотивация у этих "оскорбленных",какова?-..."а чо они всю правду про нас выкладывают?"
cattt 30 августа 2018 | 19:17
compare: Погоди, они еще в суд подадут, за оскорбление чуйств работников наручников и дубинки.
zamorysh 30 августа 2018 | 19:18
compare: Разжигание ненависти к социальной группе "плохие полицейские"
alshatrs 30 августа 2018 | 19:38
правда глаза режет