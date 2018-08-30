Общество «Мемориал» в Петербурге пока остается на прежнем месте
Городские власти приостановили выселение из здания на Разъезжей улице. Об этом говорится в ответе губернатора на депутатский запрос. В документе отмечается, что сейчас проводится дополнительная работа в отношении этого помещения, но что это значит, неизвестно. Смольный приостановил выселение, но не сообщил об этом самой организации, рассказала «Эху Москвы» ее исполнительный директор Галина Школьник.
Мемориал работает в помещениях на Разъезжей более 20 лет. Организация занимается исследованием политических репрессий и помогает тем, кто этим репрессиям подвергся.
Комментарии1
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disdai 30 августа 2018 | 19:22
Да вы чё!
Там столько подслушивающих устройств вбухано!
И чё! Теперь все надо переустанавливать в другом месте?
Да вы охренели, что ли?