Новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев

В СМИ его называют зятем бывшего главы Дагестана.

Мусаев выкупил деловой журнал у бизнесмена Александра Федотова. Новый владелец по данным газеты Коммерсант зять Рамазана Абдулатипова, бывшего главы Дагестана. Мусаев рассказал РБК, что многие годы является преданным читателем журнала и теперь хочет сделать издание одним из лучших в семействе Forbes, а для этого необходимо обеспечить независимую редакционную политику. Этим займётся совет директоров с большинством независимых голосов. Туда пригласили бывших главных редакторов журнала. Один из них Максим Кашулинский отказался от предложения. Мусаев также вернул в журнал Николая Мазурина и Николая Ускова. Первый будет главным редактором, второй станет редакционным директором. Усков был уволен с поста главреда в июне. Он называл причиной этого конфликт с владельцем издания Федотовым. И подал иск требуя восстановления в должности. Усков иск отозвал. И сообщил, что завтра пройдёт общее собрание коллектива Forbes. С июня в течение месяца обязанности главного редактора исполнял Мазурин. Его сняли с должности после обращения в прокуратуру в связи с исчезновением из августовского номера Forbes статьи о бизнесе братьев-миллиардеров Магомедовых.

Структуры Мусаева также собираются взять на себя погашение долгов российского Forbes по налогам и другим платежам.

Николай Усков, отстраненный от должности главного редактора в начале июня, объяснил свое возвращение в «Forbes Россия» поддержкой нового владельца журнала Магомеда Мусаева. Н.Усков займет пост редакционного директора. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я возвращаюсь благодаря тому, что в том числе Магомет Мусаев поддержал нашу борьбу», — сказал Н.Усков.

Он отметил, что М.Мусаев предложил создать совет независимых директоров, в который будут входить члены редакции. По словам Н.Ускова, данная мера послужит " дополнительным барьером в случае, если вдруг произойдут какие-то конфликтные ситуации".

Н.Усков также добавил, что данные события знаменуют начало «новой прекрасной поры в истории журнала, который всегда отличался независимостью редакционной политики».

Н.Усков был отстранен от должности в начале июня, по его словам, из-за отсутствия на рабочем месте во время выступлений на радиостанции «Эхо Москвы». В свою очередь издатель объяснил этот шаг систематическими нарушениями трудовой дисциплины.